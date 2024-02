Max Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Dazn nel post-partita di Verona: "Una partita come questa la potevi anche perdere, dobbiamo riordinare le idee e chiarire bene l'obiettivo. In questo momento prendiamo dei gol con troppa facilità. Questo pareggio ci serve per ripartire. Quello che non va sbagliato è l'atteggiamento, che ci ha permesso di portare a casa le vittorie nei primi 4 mesi. Ora è giusto darsi una riordinata generale. Abbiamo ancora un bel po' di vantaggio, non dobbiamo credere di essere già in Champions. Inter? Non so quanto abbia inciso il distacco, da oggi non deve più incidere. Ora dobbiamo resettare".