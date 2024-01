Anche Gian Piero Gasperini dice la sua sulla confusione che sta regnando in Italia a livello arbitrale, con il rapporto tra arbitri e VAR che non sembra più equilibrato come era stato pensato da chi ha deciso di introdurre la tecnologia in campo: "Mi sembra che ci sia una competizione tra arbitri e varisti, non si capisce bene chi arbitra - il pensiero del tecnico dell'Atalanta -. Questa è una cosa che danneggia perché il Var è nato con lo spirito di ridurre gli errori gravi in campo. Ora non si capisce più quando è rigore o non è rigore, me lo spieghino.

Senza certezze dal punto di vista del regolamento, diventiamo tifosi e tra di noi non abbiamo più le capacità di fare valutazioni omogenee. Il Var mi sembra vada a ricercare qualcosa che non ha visto nessuno in un'azione normale, poi chi cerca trova".