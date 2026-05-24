“È stato molto importante, è uno dei motivi per cui sono venuto qui”. Parole e musica di Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli a segno anche nell’1-0 sull’Udinese, parla così del possibile addio di Antonio Conte: “È uno dei più grandi allenatori al mondo, una grande persona, mi ha fatto crescere e sono stato benissimo con lui”, ha detto a DAZN.

Hojlund getta ombre sulla sua permanenza in Campania

È stata l’ultima partita di Conte al Napoli, resti? “Ma è ufficiale? Mah, non si sa… Dipende dal presidente e dalla dirigenza, come pure da Conte: mi piacerebbe continuare a lavorare con lui, ma non sono io che prende le decisioni. So… vediamo”.

La cosa più bella che vi ha detto Conte in questo anno? “Ti spinge ogni giorno, in allenamento. Vedremo cosa succederà: è lui che decide, mi piacerebbe continuare a lavorare con lui”.