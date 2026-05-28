Il sorpasso di Massimiliano Allegri su Vincenzo Italiano nella corsa per la panchina del Napoli di cui si è parlato qualche ora fa sembra essere al fotofinish. L'allenatore livornese dopo la rottura di qualche giorno fa con il Milan si è stretto velocemente la mano con patron De Laurentiis e sarà lui a prendere le redini della squadra partenopea dopo l'addio di Antonio Conte.

Il sì che ha di fatto suggellato l'accordo tra Allegri e il Napoli è arrivato per un contratto biennale sul quale l'ex rossonero apporrà firma non appena arriverà la risoluzione con il club di Via Aldo Rossi.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 28 maggio 2026 alle 18:30
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi