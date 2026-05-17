All'indomani della FA Cup sfumata nella finale contro il Manchester City, il Chelsea annuncia la nomina di Xabi Alonso come manager. Lo spagnolo assumerà l'incarico dal 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto quadriennale con il club londinese.

"Il Chelsea è uno dei club più importanti del mondo e mi riempie di immenso orgoglio diventare l'allenatore di questa grande società - ha commentato l'ex tecnico di Real e Bayer Leverkusen ai canali ufficiali della società -. Dalle mie conversazioni con la proprietà e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei. C'è un grande talento in rosa e un enorme potenziale in questo club, e sarà per me un grande onore guidarlo".