"La prima parola che mi viene in mente è che dobbiamo fare di tutto per vincere. Le partite in Champions non sono mai semplici perché le squadre sono evolute e vogliono essere protagoniste. Ma dobbiamo essere consapevoli del nostro valore acquisito nel tempo, in Champions siamo stati protagonisti. Un po' di recente abbiamo fatto fatica ma dobbiamo ritrovare la nostra foza e ambizione". Così Cristian Chivu parla a Prime Video prima di Inter-Shakhtar Donetsk.

"Mi prendo la responsabilità per cosa non ha funzionato nella mia gestione, dobbiamo trovare serenità e modi per fare determinate partite in cui essere belli e dominanti a volte viene meno rispetto alla voglia di vincere - prosegue Chivu - Non voglio andare troppo indietro, io prendo quello che è stato fatto dall'anno scorso, nel bene e nel male. Abbiamo sempre reagito alle difficoltà. In questo momento un po' in difficoltà siamo in Champions e quindi dobbiamo iniziare a vincere. Mancano sei partite, non è una situazione drammatica, la classifica poteva essere migliore ma ci concentriamo su cosa dobbiamo fare in questa gara".