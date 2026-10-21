Bonny con Thuram, Carlos Augusto certamente titolare, tornano Calhanoglu e Diouf. Chivu ha diverse certezze, ma qualche dubbio a noi resta, come ad esempio quello relativo al portiere e a chi starà fuori per far spazio al brasiliano ex Monza (possibile rivedere Bastoni in mezzo con fuori uno tra Bisseck e Akanji).

Intanto, ieri, in conferenza stampa, Chivu e Bastoni hanno chiarito il pensiero della squadra a riguardo del percorso da fare in Champions League. E qualcuno ha storto il naso...