Non ci sarà il ventilato cambio tra i pali fra Josep Martinez e Provedel, in vista di Inter-Shakhtar Donetsk di questa sera. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport, sottolineando come il debutto in nerazzurro dell'ex Lazio sia quindi da ritenere rinviato.

"Le scelte sono limitate in difesa, verso la conferma quindi il terzetto Bisseck-Akanji-Bisseck - si legge - Rispetto a Bologna, i cambi saranno soprattutto in fascia e a centrocampo. Carlos Augusto, protagonista al Dall’Ara, dovrebbe dare fiato a Dimarco, mentre Diouf si riprenderà il posto a destra, con possibile variabile Spence. A dirigere le operazioni tornerà Calhanoglu. Per il terzo uomo della mediana, c’è la candidatura forte di Mkhitaryan, ex della sfida. In attacco difficile che Chivu faccia a meno di Thuram. Come suo partner ecco Bonny, già decisivo finora entrando in corsa".