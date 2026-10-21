Sei gol subiti nelle prime due gare di Champions League e quattro sconfitte consecutive tra le mura amiche: è questo il dato che spinge l’Inter a rivedere il proprio assetto difensivo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Cristian Chivu vuole intervenire sulla compattezza della squadra, senza modificare le gerarchie in porta: contro lo Shakhtar dovrebbe essere confermato Josep Martinez, mentre il debutto di Ivan Provedel è rinviato.

Ipotesi agli atti

In attesa dei recuperi di John Stones e Benjamin Pavard, il tecnico sta valutando nuove soluzioni per rendere più solida la retroguardia. Tra le ipotesi c’è Alessandro Bastoni nel ruolo di centrale del terzetto difensivo, con Carlos Augusto a sinistra e Manuel Akanji a destra. Una disposizione che potrebbe comportare un turno di riposo per Yann Bisseck. In tal senso, Bastoni, reduce da due gol con la Nazionale, ieri in conferenza si è mostrato disponibile al cambiamento: "Per me non ci sono problemi, mi è già capitato di giocare centrale". Chivu cerca così la formula giusta per correggere le fragilità emerse in Europa e restituire maggiore sicurezza alla difesa nerazzurra. Nel mentre, il futuro avanza: tra i convocati anche i due difensori Francesco Stante e Leonardo Bovio, oltre al solito Mattia Mosconi per il reparto offensivo.