Oltre ad Alessandro Romano, l'Inter sta valutando altri giocatori presenti lunedì a Monza per la sfida tra i brianzoli e il Cagliari. Una partita a cui il direttore sportivo Dario Baccin ha assistito dal vivo al Brianteo. "Con un altro obiettivo ben preciso: studiare dal vivo e soprattutto da vicino il fantasista Jay Robinson. Il gioiellino inglese, infatti, incarna per caratteristiche esattamente quell’elemento che manca ormai da alcuni anni all’interno dell’organico nerazzurro", secondo quanto riporta oggi Tuttosport.
"Ecco perché l’Inter gli ha messo gli occhi addosso e continuerà a tenerlo sotto osservazione. Anche perché il Monza non vanta alcun diritto di riscatto sul suo cartellino. Tradotto: chi vuole Robinson dovrà dialogare col Southampton, che non sembra avere grosse chance di promozione in Premier League. Motivo per cui appare difficile immaginare un ritorno permanente nelle fila della squadra biancorossa per l’esterno d’attacco, che in Italia si trova benissimo e punta a mettere radici nel nostro calcio".
Autore: Antonio Di Chiara
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