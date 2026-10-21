Steve Palkin, Ceo dello Shakhtar Donetsk, parla alla Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida contro l'Inter allo stadio Meazza. "Cosa portiamo in campo? La storia del calcio ucraino. Ora noi siamo l'Ucraina. Qui ci sono guerra e sofferenze ma possiamo regalare qualche emozione positiva anche solo per novanta minuti".
Dal 2014 lo Shakhtar Donetsk gioca lontano dal suo stadio. "Non abbiamo una casa da tempo ma un'identità sì. Per noi giocare in stadi pieni però è un'ulteriore spinta e anche qualcosa in più. Magari qualcuno si è stancato di sentir parlare di noi, della guerra... Ma non possiamo chiudere gli occhi davanti alla Russia che continua a uccidere i nostri figli, le donne, i soldati, la nostra nazione. Noi dobbiamo essere visibili e capiti da tutti. Non possiamo fermare la guerra ma possiamo mandare un messaggio forte e chiaro per supportare l'Ucraina. La sfida con l'Inter? Ora è in una posizione in cui è costretta a vincere e giocando in casa sarà ancora più motivata. Sarà molto difficile ma noi siamo pronti. Mkhitaryan? È una grande persona e un professionista top. Me lo ricordo bene quando era qui, i tanti gol che ha segnato, come si allenava, gli sforzi. Non mi ha sorpreso che abbia continuato a fare una carriera brillante".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:00 videoVerso INTER-SHAKHTAR: formazione, dubbi, ambizioni e realtà
- 11:45 Cerpelletti: "Mi ispiro a Cambiasso e Calhanoglu. Ricordo il primo giorno all'Inter"
- 11:30 Sucic: "Idoli e maglie scambiate: ecco i miei preferiti. Dell'esordio a San Siro ricordo che..."
- 11:16 GdS - Pedro Gonçalves a rischio panchina contro l'Inter
- 11:02 Palkin (Ceo Shakhtar): "Noi senza casa ma con un'identità. Inter costretta a vincere. Mkhitaryan? Non mi sorprende"
- 10:48 TS - Inter-Shakhtar, tentazione Provedel. E tre cambi già decisi
- 10:34 Corsera - La Champions passa dalla concretezza
- 10:18 Arda Turan a Prime: "Giocare il nostro calcio conta più del risultato"
- 10:05 Bondar a Prime: "Proveremo a dare una gioia al nostro popolo"
- 09:52 Bastoni: "Sette ko su otto trend da invertire: ecco come"
- 09:38 Chivu: "Meno dominio e più voglia di vincere. Situazione non drammatica, ma..."
- 09:24 CdS - Inter-Shakhtar, il portiere è ancora Martinez: le altre scelte di Chivu
- 09:10 GdS - Difesa, possesso e XG: tre cause dell'andamento negativo in Champions dell'Inter
- 08:56 GdS - Inter-Shakhtar, obiettivo 70mila niente sold out: le info sul pre-gara
- 08:42 TS - Inter, occasione Robinson: il Monza non ha l'opzione di riscatto. Il punto
- 08:28 D'Ambrosio: "Inter male in Europa? Fiducia totale. Bastoni e Barella troppo criticati"
- 08:14 GdS - Bastoni al centro della difesa: l'idea di Chivu in vista di Inter-Shakhtar. E in porta...
- 08:00 Preview Inter-Shakhtar - Chivu lancia Bonny. Provedel o Martinez?
- 00:30 Prestazione da 10: Filip Stankovic nella Top 11 di WhoScored.com
- 00:00 Bastoni realista e giornalista
- 23:55 Lazio e Inter, due in vetta alla settima in A: non accadeva da 23 anni
- 23:41 Slovan ultimo avversario dell'Inter, Gasperini: "Ha dei valori validi"
- 23:26 Il PSG vince, ma è in ansia: si teme infortunio serio per Kvaratskhelia
- 23:11 Kobin: "Inter migliore dello Shakhtar. Ma secondo me finisce 3-3"
- 22:57 UCL, prime gioie per Roma e Napoli. PSG inarrestabile, 4-2 al Barça
- 22:42 Introito non dichiarato da Infantino, il Times smentisce. La FIFA: "Serve responsabilità"
- 22:28 Matthäus a Woltemade: "Lui come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"
- 22:13 Heraskevych: "Tifo Shakhtar, tiene duro dopo dodici anni di esilio"
- 21:59 GdS - Scatta l'ora della "ThuBo"? Thuram e Bonny un'opzione per Chivu contro lo Shakhtar
- 21:44 Braglia: "Josep Martinez buon portiere, i compagni non lo aiutano"
- 21:30 Qui Fiorentina - Ranieri torna con l'Inter, per Atta tempi più dilatati
- 21:15 Superlega, il Real Madrid vuole i 'danni': chiesti 80 mln ai club di Premier
- 21:01 Fabregas: "Giocare contro lo United? Come Inter, Juve e Milan..."
- 20:47 Il Borussia Dortmund vince 2-1 in casa del Sabah: doppietta di Guirassy
- 20:34 GdS - Spalletti traballa: tra i nomi per sostituirlo anche Simone Inzaghi
- 20:19 Buonfiglio: "Serie A? Italiani poco valorizzati. E i risultati non si improvvisano"
- 20:04 Serie C, sabato Inter U23-Sorrento al Breda: dirigerà Sciolti di Lecce
- 19:50 DAZN, spettatori ancora in calo. Per Bologna-Inter quasi 800mila utenti
- 19:35 L'Europa di Samuel: "Ho giocato in club dal grande significato per me"
- 19:22 Serie A Women, Ivana Andres nella formazione ideale di giornata
- 19:07 Abodi: "Mi auguro che il mondo del calcio ritrovi la serenità"
- 18:53 Okaka: "Gasperini fuoriclasse. Scudetto, l'Inter è forte ma la stagione..."
- 18:39 videoShakhtar Donetsk, rifinitura a San Siro: l'avvio della seduta
- 18:24 Shakhtar Donetsk, Bondar: "Domani Inter motivata non avendo fatto punti"
- 18:10 Shakhtar Donetsk, Turan: "L'Inter a zero punti, ma poteva sempre vincere"
- 17:55 Como, da Rodriguez a Chalobah: allarme infortuni per Fabregas. L’8 novembre la sfida con l’Inter
- 17:40 Dionigi: "Scudetto? Se lo giocheranno Inter e Roma. Ma Gattuso merita i complimenti"
- 17:27 Inter, occhio a Kaua Elias nello Shakhtar. Palma: "Grande qualità e fiuto del gol"
- 17:13 Inter-Shakhtar, domani la sfida numero otto in Europa: tutti i precedenti
- 16:59 Bologna, Piccoli ko con l'Inter: starà ai box per tre settimane
- 16:45 BASTONI ha RAGIONE, ma le sue PAROLE non rischiano di creare un CORTOCIRCUITO?
- 16:30 B.O.A.T., chi è il miglior Pallone d'Oro di sempre? Anche Ronie e Rummenigge in lizza
- 16:16 Domani Brugge-Lens, Leko: "Il 4-3 con l'Inter fa sognare, ma restiamo umili"
- 16:02 Quote Champions, nerazzurri favoriti sullo Shakhtar. In quota anche il gol di Bonny
- 15:48 Bastoni a ITV: "Champions, obiettivo top 8. Domani fondamentale per non compromettere il cammino"
- 15:33 Chivu a ITV: "Serve equilibrio in certi momenti, non si può andare sempre a fare certe cose"
- 15:19 Mourinho provò a portare Gerrard all'Inter. L'inglese: "Nessun rimpianto"
- 15:02 Bologna-Inter, sul podio i tre goleador nerazzurri
- 14:53 Chivu: "Sembra che l'Inter abbia l'obbligo di vincere. La sconfitta non deve diventare un dramma nazionale"
- 14:47 Shakhtar, Alisson: "Rispetto l'Inter, ma non temo nessuno. Lautaro? L'avrei voluto in campo"
- 14:42 Bastoni: "Bisogna guardare la realtà, non siamo più la squadra delle finali"
- 14:33 Il padre di Tresoldi: "Non ci aspettavamo una serata così. La Nazionale? Deciderà lui"
- 14:23 Chivu a Sky: "Cambiare qualcosa dopo il ko col Brugge? Parlavo di me stesso"
- 14:18 Bastoni a Sky: "Non siamo superficiali, manca la percezione del pericolo"
- 14:02 Giudice sportivo, tre interisti sanzionati. Thuram, 2mila euro di multa per simulazione
- 13:49 Ausilio, proseguono i contatti con il Tottenham
- 13:36 Inter, contro lo Shakhtar serve la svolta europea: Bonny dall'inizio
- 13:23 U20, Beppe Signori nuovo capo delegazione: "Un'emozione speciale"
- 13:10 Como, Fabregas: "Mi pongo sempre una domanda: 'Come voglio perdere?'"
- 12:55 Ranking FIFA Femminile, comanda la Spagna. L'Italia scivola al 14esimo posto