In una lunga e intensa intervista rilasciata al portale polacco Weszlo.com, l’opposto della Nazionale italiana di pallavolo Yuri Romanò si racconta a 360 gradi. Parlando non solo della sua nuova avventura in Polonia con la maglia del PGE Projekt Warszawa ma anche delle sue passioni, compresa quella per il calcio e in particolare per l'Inter. Svelando che proprio all'Inter, anzi ad un giocatore dell'Inter, è dovuta la sua scelta di tentare l'esperienza polacca: "Quella sera stessa in cui mi arrivò la proposta c’era la partita dell’Inter e Piotr Zielinski ha segnato un gol. In quel momento ho pensato: 'Questo deve essere un segno del destino. Vado a Varsavia'".
Come nasce la passione per l'Inter?
"Mio padre è un tifoso dell'Inter da anni. Sono andato a San Siro per la prima volta quando avevo due o tre anni. È raro iniziare così presto. Dopo di che, ci sono andato regolarmente. Per cinque anni, io e mio padre siamo riusciti ad assistere a tutte le partite in casa. Poi ho iniziato a giocare a pallavolo più seriamente, quindi i miei fine settimana erano spesso impegnativi. Ma rimango un tifoso fedele dell'Inter. È un grande amore".
Qual è il tuo calciatore preferito?
"C'era una volta Ronaldo, il brasiliano, ovviamente. Amavo anche Adriano. E ora, il numero uno è sicuramente Lautaro Martinez. Durante i Mondiali del 2025, io e Alessandro Michieletto, che è anche lui un grande tifoso dell'Inter, abbiamo deciso di imitare le esultanze dei nostri giocatori nerazzurri preferiti quando entravamo in campo. Lui ha scelto Marcus Thuram, e io, ovviamente, ho scelto Lautaro, e quando sono entrato in campo ho incrociato le braccia sul petto, alla maniera argentina. Quando abbiamo vinto il Mondiale, l'Inter ha pubblicato sui social un video in cui imitavamo i nostri giocatori preferiti. Ho ricevuto anche un messaggio da Lautaro. Ha scritto semplicemente: "Congratulazioni, campione". Un messaggio semplice, ma ero orgoglioso e felice. Il mio giocatore preferito. Nei giorni successivi, ho mostrato il video alla squadra e agli amici che mi avevano scritto direttamente".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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