In ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, in occasione della gara Venezia-Inter, in programma mercoledì 28 ottobre, allo stadio Pier Luigi Penzo, con fischio d'inizio alle ore 18.30, il club lagunare ha comunicato che la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, ad eccezione del Settore Ospiti, sarà riservata ai residenti in tutte le regioni d’Italia, con esclusione della Lombardia, e sarà consentita esclusivamente ai possessori della Venezia FC Supporters Card, sottoscritta in data antecedente al 1° ottobre 2026. Per i residenti nella Regione Lombardia, la vendita sarà consentita esclusivamente per il Settore Ospiti purché possessori della tessera di fidelizzazione dell'FC Internazionale.

PREZZO BIGLIETTI – SETTORE OSPITI

Intero: € 45,00 + diritti di prevendita. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva dalle ore 15:00 di Giovedì 22 ottobre fino alle ore 19:00 di martedì 27 ottobre.

Il titolo di accesso comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato andata e ritorno dal Venice Gate Parking allo stadio Pier Luigi Penzo e non dà diritto all’utilizzo di altri servizi di trasporto pubblico. I bambini di età pari o inferiore a 4 anni potranno accedere allo stadio Pier Luigi Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il Settore Ospiti non è attrezzato per accogliere persone con disabilità motoria. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita presso i botteghini dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Venezia sprovvisti di titolo di accesso. In ottemperanza alla normativa vigente, ciascun biglietto dovrà essere intestato all’effettivo utilizzatore.