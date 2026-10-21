Milano è una delle capitali mondiali del calcio. Poche città possono vantare una tradizione sportiva paragonabile a quella delle due grandi protagoniste di San Siro: Inter e Milan, società che hanno conquistato trofei nazionali e internazionali, portando il nome del capoluogo lombardo in ogni continente.

Eppure, dietro le imprese dei nerazzurri e dei rossoneri, esiste un'altra Milano calcistica. È quella delle squadre nate nei quartieri, delle società legate alle grandi fabbriche, dei comuni dell'hinterland e di tante formazioni che, nel corso del Novecento, hanno attraversato i campionati nazionali.

A riportare alla luce questa storia è l'Atlante Storico del Calcio Italiano, un progetto digitale ideato e realizzato da Francesco Ippolito, ingegnere civile e giornalista sportivo pugliese, già autore di pubblicazioni ufficiali dedicate alla storia dell'Inter.

Una piattaforma gratuita e interattiva che permette di esplorare quasi un secolo di calcio italiano attraverso una mappa geografica, ricostruendo le partecipazioni delle società ai campionati nazionali dalla Serie A alla Serie D, a partire dalla stagione 1929-1930.

L'Inter prima nella storia del calcio italiano, il Milan quarto: Milano domina anche la classifica

Uno degli elementi più interessanti dell'Atlante è la classifica storica nazionale, una graduatoria che assegna alle società un punteggio sulla base delle partecipazioni nelle diverse categorie del calcio italiano.

L'Inter occupa il primo posto assoluto con 960 punti, grazie alla sua presenza ininterrotta nella Serie A a girone unico, mentre il Milan è quarto con 954 punti.

Un risultato che conferma, anche sotto il profilo della continuità sportiva, il ruolo centrale di Milano nella storia del calcio nazionale: "L'Inter e il Milan rappresentano due patrimoni straordinari del nostro calcio - racconta Francesco Ippolito -. La loro storia è conosciuta in tutto il mondo, ma credo sia altrettanto importante raccontare ciò che esiste al di fuori di San Siro. Milano e la sua provincia hanno espresso un numero impressionante di realtà calcistiche, molte delle quali oggi sono poco conosciute anche dagli stessi appassionati".

Il legame dell'autore con il calcio milanese è particolarmente significativo: "Ho avuto il privilegio di scrivere un libro ufficiale dedicato alle maglie dell'Inter, un'esperienza che mi ha permesso di approfondire ulteriormente la tradizione di uno dei club più importanti al mondo. Con l'Atlante ho voluto ampliare questo lavoro, passando dalla storia di una singola società a quella dell'intero calcio italiano, senza distinzioni tra grandi squadre e piccole realtà".

Dal Legnano alla Pro Sesto: quando anche la provincia milanese giocava in Serie A e Serie B

La storia calcistica dell'area metropolitana offre episodi sorprendenti.

Il Legnano, fondato nel 1913, ha disputato tre campionati di Serie A a girone unico, l'ultimo nella stagione 1953-1954. La formazione lilla rappresenta una delle più importanti tradizioni sportive dell'Alto Milanese e occupa il 64º posto nazionale nell'Atlante, con 319 punti.

A Sesto San Giovanni, la Pro Sesto ha costruito una lunga storia calcistica, attraversando i campionati di Serie B, Serie C e Serie C2. I biancocelesti occupano la 109ª posizione nazionale con 159 punti.

Una tradizione che racconta anche la trasformazione industriale e sociale del territorio: il calcio cresciuto accanto alle fabbriche, ai quartieri operai e alle comunità che hanno accompagnato lo sviluppo della Milano metropolitana: "Trovo particolarmente affascinante la storia di società come Legnano e Pro Sesto - sottolinea Ippolito -. Oggi vengono associate soprattutto al calcio delle categorie inferiori, ma hanno alle spalle esperienze importanti anche nei campionati maggiori. Ricostruire stagione dopo stagione queste partecipazioni significa restituire loro la giusta dimensione storica".

La Milano delle fabbriche, dei quartieri e delle società dimenticate

Esiste poi un patrimonio ancora meno conosciuto, che racconta un volto differente della storia sportiva milanese.

A Sesto San Giovanni, le squadre legate agli stabilimenti industriali hanno avuto un ruolo significativo nella diffusione del calcio. È il caso della Falck, che nella graduatoria dell'Atlante occupa il 250º posto con 45 punti, e della Breda, anch'essa protagonista dei campionati nazionali del passato.

A Milano, nel quartiere Bicocca, la Pirelli rappresentò un'altra importante esperienza calcistica aziendale, disputando anche campionati di Serie C.

C'è poi l'Alcione Milano, storica società cittadina che ha raggiunto il professionismo negli ultimi anni, la Giana Erminio di Gorgonzola, protagonista di un percorso di crescita fino alla Serie C, e la Tritium di Trezzo sull'Adda, che ha conosciuto anch'essa il calcio professionistico.

Non mancano le tradizioni della Rhodense, del Magenta, dell'Abbiategrasso, dell'Inveruno e di molte altre formazioni che hanno rappresentato i rispettivi comuni nei campionati nazionali.

A San Giuliano Milanese, inoltre, il Sangiuliano City ha raggiunto la Serie C nella stagione 2022-2023, mentre nella città di Milano il Club Milano, espressione del quartiere Gratosoglio, ha trovato spazio in Serie D.

"Milano ha una particolarità straordinaria - spiega Ippolito -. La sua storia calcistica si intreccia con quella dell'industria, delle trasformazioni urbane e dello sviluppo dei quartieri. Alcune società sono nate attorno alle fabbriche, altre hanno rappresentato comuni che nel tempo sono diventati parte di una grande area metropolitana. L'Atlante consente di riscoprire anche questa dimensione sociale e territoriale del calcio".

La classifica storica: quanto valgono le squadre milanesi?

La classifica storica nazionale dell'Atlante permette di confrontare società appartenenti a epoche e categorie differenti.

Il sistema assegna 10 punti per ogni partecipazione alla Serie A, 7 alla Serie B, 4 alla Serie C o C1, 2 alla Serie C2 e 1 alla Serie D.

Dietro Inter e Milan, tra le società dell'attuale Città metropolitana di Milano spiccano il Legnano, 64º con 319 punti, la Pro Sesto, 109ª con 159 punti, e la Giana Erminio, 233ª con 50 punti.

Seguono, tra le altre, la Falck (250ª, 45 punti), la Rhodense (271ª, 40 punti), l'Abbiategrasso (283ª, 38 punti), il Magenta (338º, 29 punti), la Tritium (394ª, 23 punti) e l'Alcione Milano (506º, 15 punti).

La graduatoria costituisce un'elaborazione autonoma dell'Atlante, ispirata al principio federale della tradizione sportiva, e non rappresenta una classifica ufficiale della FIGC.

"Con questo sistema non voglio stabilire quale squadra abbia avuto più valore per i propri tifosi - precisa Ippolito -. L'obiettivo è misurare la presenza delle società nei campionati nazionali e restituire una visione complessiva della loro storia. È uno strumento che permette di scoprire come piccoli comuni e quartieri abbiano contribuito, nel corso dei decenni, allo sviluppo del calcio italiano".

Una mappa interattiva per viaggiare nella storia calcistica di Milano

L'Atlante nasce dall'incontro tra ingegneria civile, cartografia digitale, ricerca storica e giornalismo sportivo.

Collegandosi al sito Atlantedelcalcio.it, è possibile esplorare la mappa dell'Italia e individuare le società calcistiche che hanno partecipato ai campionati nazionali.

La modalità stagionale permette di selezionare un determinato campionato, scegliere la categoria e il girone e osservare quali squadre milanesi fossero presenti nello stesso raggruppamento.

È possibile così ricostruire la geografia del calcio locale e individuare anche i derby cittadini e provinciali tra società che militavano contemporaneamente nella medesima categoria.

Ogni formazione dispone di una scheda storica con informazioni sui campionati disputati, i piazzamenti, le denominazioni e i colori sociali: "Da ingegnere sono abituato a lavorare con dati, rappresentazioni spaziali e ricostruzioni tecniche. Ho pensato di applicare lo stesso metodo alla storia del calcio, trasformando migliaia di informazioni in una piattaforma geografica facilmente consultabile. Ogni punto sulla mappa rappresenta una squadra, ma soprattutto una città, un quartiere e una comunità".

L'appello ai tifosi: «Aiutatemi a ricostruire la Milano calcistica dimenticata»

L'Atlante Storico del Calcio Italiano è un progetto in continuo aggiornamento, aperto al contributo di tifosi, giornalisti, studiosi e appassionati di storia sportiva.

L'invito è rivolto anche a chi conserva fotografie, almanacchi, documenti o ricordi delle tante società milanesi che hanno attraversato i campionati nazionali: "Mi piacerebbe che gli appassionati di Inter, Milan, Legnano, Pro Sesto, Alcione e di tutte le altre realtà del territorio esplorassero l'Atlante e contribuissero a migliorarlo. Milano custodisce un patrimonio calcistico immenso, molto più vasto di quello che siamo abituati a raccontare".

L'obiettivo è conservare e rendere accessibile la memoria del calcio italiano, valorizzando tanto le società che hanno conquistato trofei internazionali quanto quelle che, magari per poche stagioni, hanno rappresentato un quartiere o un piccolo comune.

Perché Milano è certamente la città di Inter e Milan, ma è anche la città delle fabbriche che fondavano squadre, dei campi di periferia e delle tante comunità che, attraverso il calcio, hanno costruito la propria identità sportiva.

L'Atlante Storico del Calcio Italiano è consultabile gratuitamente QUI.

La classifica storica nazionale è disponibile QUI.