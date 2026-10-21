Dopo due sconfitte consecutive, l’Inter non può permettersi altri passi falsi in Champions League. La trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, evidenzia il Corriere della Sera, diventa un appuntamento fondamentale per rilanciare le ambizioni europee nerazzurre e mantenere aperta la possibilità di chiudere tra le prime otto della classifica. Cristia Chivu invita a concentrarsi esclusivamente sul risultato, mentre Alessandro Bastoni richiama la squadra a una maggiore consapevolezza: l’Inter delle finali europee appartiene al passato e, per tornare a competere ai massimi livelli, servono realismo e concretezza. L’obiettivo non è ridimensionare le ambizioni, ma riconoscere le difficoltà del momento e ripartire dalle prestazioni.

Assenzebed equilibrio

Oltre alle assenze pesanti, il tecnico deve risolvere soprattutto i problemi di equilibrio e solidità difensiva. Le recenti rimonte subite evidenziano fragilità mentali e una scarsa percezione del pericolo, aspetti sui quali sarà necessario intervenire per evitare che la squadra si esponga troppo agli avversari. Chivu si assume le responsabilità, difendendo il gruppo e il lavoro quotidiano dei suoi giocatori. Contro lo Shakhtar servirà però una risposta concreta, anche attraverso alcune scelte di formazione ancora da definire, tra l’attacco, le corsie esterne e il ruolo del portiere. Per l’Inter, la priorità è una sola: ritrovare la vittoria e ricostruire fiducia, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative del passato.