Alessandro Bastoni racconta a Prime Video le difficoltà che l'Inter ha incontrato nelle prime partite stagionali in Champions League e anche come si può porre rimedio dopo due sconfitte, che in realtà sono sette nelle ultime otte se si allarga il discorso alla passata stagione europea.

"L'Europa non è un problema, ma dobbiamo migliorare perché sette sconfitte in otto partite non è più una casualità. Sta diventando la normalità e vogliamo invertire il trend. Abbiamo analizzato gli errori e speriamo di migliorare - dice Bastoni -. Sicuramente sbagliamo tante cose a livello mentale, molti gol presi arrivano da nostri errori. Se l'avversario è bravo a farci gol vanno fatti i complimenti ma non dobbiamo essere noi a metterci in difficoltà. Questo credo derivi da un po' troppa leggerezza e poca percezione del pericolo. In Europa non ci sono partite facili, ogni avversario può metterti in difficoltà se affrontato non con la giusta mentalità. Non ci sono squadre giuste o sbagliate, in Champions son tutte complicate se non hai la testa giusta. Serve che l'Inter sia sempre la stessa a prescindere da chi si affronta"