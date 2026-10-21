Il giudizio definitivo sull'affidabilità di Pepo Martinez e Ivan Provedel arriverà a fine stagione, quando l’Inter dovrà decidere se continuare con gli attuali portieri oppure investire su un nuovo numero uno in vista della prossima annata. Secondo la Gazzetta dello Sport, le gerarchie attuali di Cristian Chivu sono chiare: lo spagnolo è il titolare, tanto che anche stasera difenderà la porta nerazzurra contro lo Shakhtar in Champions League, mentre l'ex Lazio resta il vice ma troverà spazio nelle prossime due partite di campionato contro Fiorentina e Venezia.

Nell'attesa di capire come si comporteranno entrambi da qui a maggio, in Viale della Liberazione stanno tenendo d'occhio alcune situazioni interessanti in Serie A. Una è quella legata a Filip Stankovic, estremo difensore scuola Inter oggi al Venezia, su cui il club milanese conserva il 50% della futura rivendita, una clausola che potrebbe agevolarne un ipotetico riacquisto. La seconda porta a Lorenzo Palmisani, giovane numero uno del Frosinone e dell'Under 21, che piace anche alla Juve.