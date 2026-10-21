Terza partita di Serie A in questa stagione per Maurizio Mariani, l'arbitro designato per la sfida di domenica pomeriggio tra Inter e Fiorentina valida per l'ottava giornata. Mariani vanta in carriera 20 precedenti con l'Inter, con un bilancio di otto vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte. L'ultimo match coi nerazzurri risale al 2-2 della 34esima giornata dello scorso campionato contro il Torino all'Olimpico-Grande Torino contraddistinto dalle pesanti polemiche per il calcio di rigore assegnato ai granata per un tocco di mano di Carlos Augusto dopo revisione VAR. 

Sezione: News / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 12:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.