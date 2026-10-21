Come ogni anno a ottobre, l'Osservatorio calcistico del CIES presenta la classifica mondiale dei migliori club dal punto di vista del numero di giocatori provenienti dalle loro accademie attivi in ​​49 campionati di prima divisione, del livello sportivo delle partite disputate nell'ultimo anno, del loro tempo di gioco nello stesso periodo, nonché della loro età. L'indice di sviluppo giovanile più alto è stato registrato per il Benfica (101,3), seguito da tre club argentini: River Plate (97,6), Boca Juniors (96,7) e Vélez Sarsfield (92,0). L'Ajax è quinto, davanti al Barcellona . Con 94 giocatori provenienti dal settore giovanile nei campionati analizzati, il River Plate è in testa alla classifica in termini assoluti, mentre Benfica e Boca Juniors sono a pari merito al secondo posto (93).

Per quel che concerne le formazioni italiane, nella classifca globale figurano soltanto due società: l'Inter e la Juventus. I nerazzurri hanno 29 giocatori cresciuti nel proprio vivaio che giocano nei massimi campionati italiano e internazionale, uno in meno invece i bianconeri che però mantengono un solo loro giocatore in prima squadra contro i quattro nella rosa dell'Inter.