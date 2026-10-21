Antonio Cassano non ha dubbi: la titolarità di Pepo Martinez non deve essere messa in discussione, al netto di alcuni errori commessi dal portiere spagnolo in questo avvio di stagione. "Deve giocare lui perché Provedel non è così forte - il punto di vista di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. Preferisco lasciare lui in porta, con le sue problematiche, e nonostante gli errori commessi, perché è il titolare come ha detto Chivu. Provedel ha fatto il secondo anche alla Lazio per un periodo, non parliamo di un portiere fenomenale. E' un buon vice e basta".