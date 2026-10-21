Il giorno prima di Inter-Shakhtar Donetsk, terza giornata di League Phase di Champions League, in rappresentanza della squadra ucraina a parlare ai microfoni di Prime è Valeriy Bondar: "Sappiamo quanto vale l'Inter e quanto sarà difficile giocare contro di loro in questo stadio. Anche noi però conosciamo il nostro valore, sappiamo cosa possiamo fare e faremo di tutto per provare a giocarci nel migliore dei modi una partita così importante".

Rammarico

"Ovviamente conoscete la situazione del nostro Paese legata alla guerra - aggiunge Bondar -. È chiaro che vorremmo tornare a giocare a casa nostra il prima possibile, giocare a Donetsk vorrebbe dire avere di nuovo 50.000 persone che farebbero il tifo per noi. Nonostante tutti questi ostacoli, però, abbiamo l'opportunità di giocare partite come questa, davanti a tutta la gente che sarà presente qui. Dovremmo essere bravi a non farci condizionare dal tifo che ci sarà e fare di tutto per portare un po' di gioia al nostro popolo".