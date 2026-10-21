L'AIA ha comunicato i nomi degli arbitri designati per le partite dell'ottava giornata di Serie A. Per la gara delle 12.30 di domenica 25 ottobre tra Inter e Fiorentina è stato scelto Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, che avrà come assistenti Alassio e Rossi con Zufferli quarto ufficiale. In sala VAR si siederà Michael Fabbri con l'assistenza di Santoro. Tra le altre sfide, Napoli-Roma sarà diretta da Andrea Colombo, mentre Simone Sozza dirigerà il delifcato match tra Genoa e Venezia.

Questo il quadro completo:

CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00

BONACINA

CECCONI – VECCHI

IV: LA PENNA

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00

DI MARCO

MORO – CORTESE

IV: COLLU

VAR: PICCININI

AVAR: FABBRI

NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00

COLOMBO

BINDONI – ROSSI M.

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45

ARENA

CECCON – CEOLIN

IV: DOVERI

VAR: SANTORO

AVAR: MAZZOLENI

INTER – FIORENTINA h. 12.30

MARIANI

ALASSIO – ROSSI C.

IV: ZUFFERLI

VAR: FABBRI

AVAR: SANTORO

ATALANTA – FROSINONE h. 15.00

MARINELLI

BACCINI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

GENOA – VENEZIA h. 15.00

SOZZA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRONTERA

LECCE – JUVENTUS h. 18.00

MARESCA

MONDIN - BARONE

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: BARONI

UDINESE – MILAN h. 20.45

MARCENARO

COLAROSSI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO