L'AIA ha comunicato i nomi degli arbitri designati per le partite dell'ottava giornata di Serie A. Per la gara delle 12.30 di domenica 25 ottobre tra Inter e Fiorentina è stato scelto Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, che avrà come assistenti Alassio e Rossi con Zufferli quarto ufficiale. In sala VAR si siederà Michael Fabbri con l'assistenza di Santoro. Tra le altre sfide, Napoli-Roma sarà diretta da Andrea Colombo, mentre Simone Sozza dirigerà il delifcato match tra Genoa e Venezia.

Questo il quadro completo:

CAGLIARI – BOLOGNA    Sabato 24/10 h. 15.00

BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV:      LA PENNA
VAR:     VOLPI
AVAR:      DI PAOLO

COMO – SASSUOLO    Sabato 24/10 h. 15.00

DI MARCO
MORO – CORTESE
IV:       COLLU
VAR:      PICCININI
AVAR:       FABBRI

NAPOLI – ROMA    Sabato 24/10 h. 18.00

COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV:     SACCHI J.L.
VAR:      AURELIANO
AVAR:     MERAVIGLIA

LAZIO – PARMA     Sabato 24/10 h. 20.45

ARENA
CECCON – CEOLIN
IV:      DOVERI
VAR:     SANTORO
AVAR:    MAZZOLENI

INTER – FIORENTINA    h. 12.30

MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV:     ZUFFERLI
VAR:     FABBRI
AVAR:      SANTORO

ATALANTA – FROSINONE    h. 15.00

MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV:     PAIRETTO
VAR:     DIONISI
AVAR:     GARIGLIO

GENOA – VENEZIA    h. 15.00

SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV:     MARCHETTI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:       PRONTERA

LECCE – JUVENTUS    h. 18.00

MARESCA
MONDIN - BARONE
IV:       FELICIANI
VAR:      PATERNA
AVAR:      BARONI

UDINESE – MILAN    h. 20.45

MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV:     AYROLDI
VAR:    PEZZUTO
AVAR:      AURELIANO

Sezione: News / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 12:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.