Arturo Di Napoli, durante un’intervista esclusiva concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it, si è espresso sull’identità e sugli obiettivi stagionali dell’Inter. Nell’estratto che segue, l’ex giocatore considera la squadra di Cristian Chivu la favorita numero uno per la vittoria del tricolore. Tuttavia, sostiene anche che i nerazzurri abbiano mostrato evidenti fragilità in campo internazionale. Ecco le sue dichiarazioni.

Primato in campionato e difficoltà in Champions: è un Inter a due facce?

"A volte l'Inter sembra davvero ingiocabile per quanto è dominante; altre volte, invece, mostra grandi fragilità. Chivu deve necessariamente trovare un equilibrio per raggiungere gli obiettivi stagionali, soprattutto in campo internazionale, dove i ritmi sono diversi. I numeri parlano chiaro, nel calcio si conquistano risultati importanti subendo pochi gol. I nerazzurri hanno la capacità di farli, ma bisogna innanzitutto migliorare e registrare la fase difensiva".

Chi sono le vere rivali dei nerazzurri per lo scudetto? Roma e Lazio possono competere fino alla fine?

"A mio parere, l'Inter è la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto. Mi ha sorpreso tanto la Lazio. A inizio stagione mi aveva dato una brutta sensazione, soprattutto dopo il match di Coppa Italia, ma ad oggi divide meritatamente il primato con i nerazzurri. Tra le favorite c'è anche la Roma. Sia in Europa sia in campionato ha dimostrato cose molte interessanti. I risultati sono frutto di un percorso che parte da lontano, con Gasperini e Malen protagonisti in evidenza".