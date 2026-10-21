Arrivano brutte notizie per Khvicha Kvaratskhelia, infortunatosi ieri nel corso del match di Champions League contro il Barcellona. Le condizioni dell'attaccante del Paris Saint Germain sono apparse subito serie, portato fuori a braccia da due medici: dopo gli esami del caso è stato riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta botta per uno dei giocatori più talentuosi del momento che dovrà ora essere operato nei prossimi giorni e poi osservare un lungo periodo di stop e di riabilitazione.
Confermate anche le lesioni muscolari per Dembélé e Marquinhos: entrambi si sono fermati nel corso del match per problemi fisici.
Sezione: News / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 14:24
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
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