Stasera, in occasione di Inter-Shakhtar, Josep Martinez difenderà la porta nerazzurra per la decima partita di fila in questa stagione, tra campionato e Champions League. Stando a quanto risulta alla Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu ha deciso di rinnovare la sua fiducia al portiere spagnolo, dopo averlo difeso pubblicamente e privatamente anche quando ha mostrato delle incertezze evidenti in alcune partite, soprattutto europee. Le gerarchie, insomma, sembrano definite: l'ex Genoa resta il titolare, con Ivan Provedel suo vice. Quest'ultimo, però, non starà a guardare dalla panchina il compagno di squadra ancora per molto tempo: secondo la rosea, infatti, Provedel avrà presto due occasioni in campionato, contro Fiorentina e Venezia, per dimostrare il suo valore tornando in campo dal via in una gara ufficiale come non glu succede dallo scorso 4 marzo.