Inter-Shakhtar Donetsk non avrà il supporto del tutto esaurito, stasera allo stadio Meazza, dove alle 21 ci sarà il calcio d'inizio. Sono comunque attesi circa 70mila spettatori, o almeno questo è l'obiettivo della società, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ancora disponibili gli ultimi tagliandi, con le biglietterie che apriranno alle 18.

Come per Inter-Bruges, informa ancora la rosea, il pubblico verrà chiamato ad essere protagonista con le torce dei propri smartphone attraverso un light show che illuminerà la serata.