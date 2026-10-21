Avanti con Pepo Martinez. Lele Adani sposa la linea di Cristian Chivu, che in questo avvio di stagione ha sempre deciso di puntare sul portiere spagnolo riproponendolo come titolare a difesa della porta dell'Inter anche dopo alcune topiche clamorose: "Io credo che si debba puntare ancora su di lui, questo è il mio parere. La penso come Chivu - il pensiero espresso dall'ex difensore a 'Viva El Futbol' -. La strada deve essere quella di continuare a dare fiducia a Pepo, nonostante abbia commesso qualche errore di troppo. E questa cosa non la nascondo".