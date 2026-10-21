Intervista speciale ai microfoni di Prime Video per Ange-Yoan Bonny, forse il giocatore al momento più in forma dell'Inter, in vista della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. L'attaccante ivoriano ha voluto parlare in prima persona, del suo percorso in nerazzurro, dei suoi compagni di squadra e dell'impegno di stasera. Ma le sue prime parole sono dedicate al primo gol in Champions League, segnato martedì nella brutta serata col Club Brugge: "Aleksandar Stankovic mi vede e mi dà la palla; io vado, scherzo un po' e calcio: gol. Non facile ma gol".
Il sogno Inter.
"Se il Bonny bimbo oggi vedesse la strada che abbiamo fatto, penso che sarà fiero e orgoglioso. Ma ancora affamato e pronto per ciò che arriverà. A casa mia non si parla tanto di calcio, mia madre non è una grande esperta ma è la tifosa numero uno dell'Inter. Però parliamo di campo...".
Il campo.
"Sono felice dell'impatto che ho adesso, ma non penso che ci sia un ruolo. Se parti dal primo minuto o dal settantesimo devi dare sempre il massimo che puoi dare, la vedo così".
Il rapporto con Cristian Chivu.
"Ha avuto un impatto enorme, positivo sulla mia esperienza all'Inter. È un allenatore umano, col quale puoi dire le cose faccia a faccia. Penso che questo aiuti la squadra".
Su Pio Esposito.
"Giocatore straforte, è il futuro dell'Inter".
Su Marcus Thuram.
"Un fenomeno, un top".
La partita di stasera.
"Siamo l'Inter, dobbiamo avere rispetto per loro che sono una grande squadra. Ma giocheremo undici contro undici in Champions e faremo di tutto per portarla a casa. Siamo forti, cercheremo di fare il meglio in Champions come in campionato; ma soprattutto in Europa".
La promessa.
"Devo ancora migliorare nei miei punti deboli. Lavoro forte e sogno come quando ero bambino".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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