E' arrivato il momento della prima titolarità di Djed Spence? Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'esterno inglese dell'Inter scalpita, è in rampa di lancio e potrebbe avere una chance per giocare titolare questa sera contro lo Shakhtar Donetsk. Non manca, comunque, tanto per l'annuncio delle formazioni e a breve sapremo se Chivu ha deciso di dargli fiducia nel match di Champions League in programma alle 21. In attacco, secondo Sky, dovrebbe esserci Bonny con Thuram. In mezzo al campo Sucic, Barella e Calhanoglu.