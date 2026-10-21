C'è grande fiducia nelle parole di Arda Turan, allenatore dello Shakhtar Donetsk, alla vigilia della difficile trasferta in casa dell'Inter, ferma ancora a zero punti in classifica in Champions League. Il tecnico turco si esprime così ai microfoni di Prime: "questo è uno degli stadi più belli del mondo, sarà una grande emozione e una bella esperienza per i miei giocatori giovani venire a giocare qui. Ovviamente, sappiamo che la partita sarà molto difficile, ma è molto importante che loro passino anche da queste partite. Sono contento che la lavorazione che possano provare l'emozione di essere qui".

Turan non crede che l'Inter sia in crisi solo basandosi sulla classifica: "L'Inter ha ancora zero punti ma non è un dato autentico. Sono l'Inter, ci affronteranno sicuramente in maniera molto aggressiva e dobbiamo essere pronti a questo. Hanno obiettivi importanti per questa competizione, so con che spirito giocheranno questa partita. Dobbiamo essere pronti sia a livello mentale che fisico, se avremo la testa giusta potremo giocare il nostro calcio. Questo è quello che ci importa, ancora prima del risultato. Siamo una squadra giovane e vogliamo affrontare questa esperienza con le nostre idee. Tutto il resto non è importante. Abbiamo già quattro punti, siamo felici della nostra posizione. Non sarà facile, ma possiamo dire la nostra"