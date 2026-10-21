La tentazione di schierare tra i pali Ivan Provedel c'è ancora, verso la partita di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk, valevole per la terza giornata della fase campionato di Champions League, nella quale i nerazzurri sono ancora a zero punti.

"Finora Chivu ha sempre evitato - è accaduto anche l’anno scorso con Yann Sommer e lo stesso Martinez - di mettere in discussione il proprio portiere, soprattutto nei momenti di difficoltà - riporta Tuttosport -. Oltre alle valutazioni tecniche, incidono inevitabilmente quelle psicologiche, in un ruolo molto delicato: sfiduciare Pepo quando le sue azioni sono già al ribasso rischierebbe di minare le sue certezze in vista del resto della stagione. La buona prestazione di Bologna, però, potrebbe aiutare l’allenatore nerazzurro a gestire il possibile avvicendamento tra i pali".

Per il resto le novità di formazione rispetto a Bologna dovrebbero riguardare Carlos Augusto a sinistra, Mkhitaryan come mezzala mancina (in vantaggio su Sucic) e Bonny da attaccante al fianco di Thuram.