L'Inter vince 4-3 a Como al termine di una partita entusiasmante. Ai lettori di FcInterNews il compito di eleggere il migliore in campo contro i lariani, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 22:52
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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