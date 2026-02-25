"Mi concentro molto su Thuram perché non sta facendo una grande stagione e ha perso l'occasione per segnare una riscossa praticamente". Parole di Paolo Condò che, nel salotto di Sky Sport durante il post-partita di Inter-Bodo/Glimt finita a favore dei norvegesi, ha focalizzato l'attenzione sull'attaccante francese, reduce da una stagione non brillante e anche contro la squadra di Knutsen finito con l'essere inefficace, mai decisivo e al contrario ancora una volta troppo 'molle' per pensare di far male ai giganti scandinavi.

"Secondo me su di lui grava la rapidità con la quale Pio Esposito ha scalato le gerarchie" ha continuato il commentatore, dibattendo con i colleghi del Champions League Show sull'emittente satellitare. "L'ha sofferta non dico consciamente, però dal punto di vista inconscio c'è una domanda che aleggia sull'Inter, ovvero 'l'anno prossimo qual è la coppia di attaccanti che partirà titolare?' Secondo me Lautaro e Pio. E probabilmente Thuram avverte questa concorrenza interna che probabilmente si aspettava un po' più lenta nell'affermazione e alla fine non è riuscito a dare il colpo d'ala nella partita in cui era maggiormente richiesta" ha concluso.