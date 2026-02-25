Ieri l'Inter è uscita dalla Champions League, ma Federico Dimarco si è dimostrato di nuovo uno dei più pericolosi della squadra di Chivu. Contro il Bodo/Glimt, sottolinea WhoScored, il laterale interista ha battuto sei record stagionali nella competizione: 9 occasioni create in totale, 6 occasioni create da calci piazzati, 23 passaggi nell'area avversaria, 23 cross totali, 10 cross precisi e 14 angoli battuti.

Autore: Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l'Inter per 'colpa' dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
