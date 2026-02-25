Ieri l'Inter è uscita dalla Champions League, ma Federico Dimarco si è dimostrato di nuovo uno dei più pericolosi della squadra di Chivu. Contro il Bodo/Glimt, sottolinea WhoScored, il laterale interista ha battuto sei record stagionali nella competizione: 9 occasioni create in totale, 6 occasioni create da calci piazzati, 23 passaggi nell'area avversaria, 23 cross totali, 10 cross precisi e 14 angoli battuti.

Despite Inter being knocked out the competition, Federico Dimarco broke 6 #UCL records for the season vs Bodoe/Glimt last night.



🪄 9 - Chances created overall

6 - Chances created from set pieces

️ 23 - Passes into the opponent's box

️ 23 - Total crosses

10 - Accurate… pic.twitter.com/jK7wElX5aD — WhoScored (@WhoScored) February 25, 2026