È Michael Fabbri l'arbitro designato per dirigere Inter-Genoa, match valido per la 27esima giornata di Serie A in programma sabato 28 febbraio alle 20.45.. Il fischietto della sezione di Ravenna avrà come assistenti Zingarelli e Bercigli, con Perri nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Maggioni, coadiuvato da Guida. Di seguito tutte le designazioni.

PARMA – CAGLIARI Venerdì 27/02 h. 20.45

MASSIMI

PRETI – BARONE

IV: COLLU

VAR: GIUA

AVAR: MAZZOLENI

COMO – LECCE Sabato 28/02 h. 15.00

FOURNEAU

VECCHI – MASTRODONATO

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO

H. VERONA – NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

INTER – GENOA Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUIDA

CREMONESE – MILAN h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00

MARCHETTI

CIPRESSA – POLITI

IV: MUCERA

VAR: NASCA

AVAR: DOVERI

TORINO – LAZIO h. 18.00

ABISSO (foto)

IMPERIALE – CAVALLINA

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – LO CICERO

IV: SACCHI J.L.

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

PISA – BOLOGNA Lunedì 02/03 h. 18.30

FELICIANI

BACCINI – BELSANTI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI