Classico lavoro di scarico per l'Inter, oggi in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Genoa dopo l'eliminazione in Champions League. La buona notizia, riporta Sky Sport, è che tutti i giocatori si sono allenati in gruppo, ad eccezione di Lautaro Martinez. Presente con la squadra anche Hakan Calhanoglu "che se farà un buon lavoro giovedi e venerdì dovrebbe tornare tra i convocati per la gara con il Genoa" (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE), informa l'emittente satellitare. 

Sezione: Focus / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 15:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
