Classico lavoro di scarico per l'Inter, oggi in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Genoa dopo l'eliminazione in Champions League. La buona notizia, riporta Sky Sport, è che tutti i giocatori si sono allenati in gruppo, ad eccezione di Lautaro Martinez. Presente con la squadra anche Hakan Calhanoglu "che se farà un buon lavoro giovedi e venerdì dovrebbe tornare tra i convocati per la gara con il Genoa" (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE), informa l'emittente satellitare.

