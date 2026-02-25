Sarà il Benfica l'avversario dell'Inter Primavera ai quarti di finale di Youth League, in programma a Milano il 17 o 18 marzo, in gara secca. Al Futebol Campus di Seixal, i portoghesi hanno ottenuto il pass demolendo l'AZ Alkmaar 6-2, in una partita già indirizzata al 24' con il triplo vantaggio firmato da Francisco Silva (doppietta) e Umeh. Gli olandesi hanno accorciato le distanze con il rigore trasformato da Kovacs, ma poi sono stati nuovamente travolti da tre reti consecutive messe a segno da Francisco Silva (hat trick), Goncalo Moreira e Miguel Figuereido. Al 75', infine, ancora Kovacs, con la sua personale doppietta, ha fissato il risultato sul 6-2 definitivo.

Per la cronaca, ieri, la squadra di Benny Carbone ha eliminato il Betis Siviglia grazie a un 5-3 pirotecnico nel segno di Jamal Iddrissou, autore di una tripletta. In caso di passaggio del turno, i nerazzurrini incrocerebbero il loro destino con la sfidante che uscirà dalla sfida tra Bruges e Atletico Madrid.

IL QUADRO COMPLETO DEI QUARTI DI FINALE:

Inter-Benfica

Bruges-Atletico Madrid

Real Madrid-Sporting

Villarreal-PSG