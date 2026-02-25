Alessandro Del Piero esprime il proprio pensiero dai microfoni di CBS Sports Golazo dopo Inter-Bodo/Glimt. "Sono molto deluso. Andando indietro, vedi la prima partita, in cui Chivu cambia molti giocatori. Stavolta una partita senza energia, senza uno sforzo speciale. Per vincere una gara così devi mettere qualcosa di più del solito e non l'ho visto".

"Sembra quasi - aggiunge Del Piero - che non importi se si vinca o si perda, si gioca la prossima. No, è la Champions League, è dentro o fuori, non è il campionato in cui sei avanti di tanti punti e sei in una situazione confortevole".