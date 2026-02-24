Vincenzo Montella ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando in particolar modo di Juventus-Galatasaray, ritorno dei playoff di Champions League. "Le partite contro Inter e Gala sono state indirizzate soprattutto dall’uomo in meno. Se l'episodio Bastoni-Kalulu può condizionare una stagione? Non una stagione, ma un periodo sì. Perché se ne parla tanto fuori dal campo. Quando si discute così tanto, nel bene o nel male, mentalmente certi momenti possono lasciare degli strascichi. Qualcosa è successo. Si spendono tante energie per fattori extra campo e non è facile gestire tante pressioni tutte insieme".

