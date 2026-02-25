Non ci sono certezze in merito al futuro di Leon Goretzka, giocatore che lascerà il Bayern Monaco la prossima estate, al termine della naturale scadenza del suo contratto. In queste ore, si è sparsa la voce di un interessamento dell'Inter per l'esperto centrocampista tedesco, che in questa fase della sua carriera tiene aperte tutte le porte alle varie destinazioni. Il giocatore ha parlato con l'Atletico Madrid a gennaio e ha ricevuto proposte importanti da club della Premier League. Anche il Napoli aveva preso contatti con la sua agenzia, tuttavia senza approfondire concretamente la questione. Questo il punto di mercato di Fabrizio Romano.