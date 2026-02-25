Non ci sono certezze in merito al futuro di Leon Goretzka, giocatore che lascerà il Bayern Monaco la prossima estate, al termine della naturale scadenza del suo contratto. In queste ore, si è sparsa la voce di un interessamento dell'Inter per l'esperto centrocampista tedesco, che in questa fase della sua carriera tiene aperte tutte le porte alle varie destinazioni. Il giocatore ha parlato con l'Atletico Madrid a gennaio e ha ricevuto proposte importanti da club della Premier League. Anche il Napoli aveva preso contatti con la sua agenzia, tuttavia senza approfondire concretamente la questione. Questo il punto di mercato di Fabrizio Romano.
Sezione: Focus / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 20:12
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Focus
Condò: "Thuram col Bodo ha perso l'occasione di una riscossa. Soffre inconsciamente la concorrenza di Pio"
Dimarco arma in più dell'Inter tra cross e occasioni create: battuti sei record stagionali della Champions League
Sky - Inter al lavoro, tutti in gruppo tranne Lautaro. Calhanoglu punta la convocazione contro il Genoa
Bergomi: "La penso come Chivu, merito al Bodo. L'Inter dà tutto da quattro anni, capisco le parole di Barella"
Serie A, arbitri 27esima giornata: Inter-Genoa affidata a Fabbri. In sala VAR ci saranno Maggioni e Guida
Altre notizie
Mercoledì 25 feb
- 20:26 Chivu: "Obiettivo double dopo l'uscita dalla Champions League? Vogliamo essere competitivi, è sempre così"
- 20:12 Romano: "Goretzka, sono circolate alcune voci sull'Inter. Il tedesco tiene aperte tante porte"
- 19:58 Knudsen (capitano del Brann) elogia il Bodo: "Quello che sta facendo dà fiducia anche a noi"
- 19:43 Petric: "È molto probabile che ieri sia stata l'ultima recita Champions per Yann Sommer"
- 19:29 Filip Stankovic: "Sogno di giocare con mio fratello, magari con papà come mister. Dai, esageriamo"
- 19:15 Vecchi squalificato, niente derby dell'Inter U23 con l'Alcione. Squadra multata di 600 euro
- 19:00 Rivivi la diretta! Addio CHAMPIONS, all-in SCUDETTO: l'INTER reggerà il CONTRACCOLPO? Alcuni SENATORI...
- 18:50 Tegola per Fabregas: Addai rimedia una lesione al tendine d'Achille, stagione finita per lui
- 18:35 Youth League, AZ Alkmaar demolito 6-2: il Benfica si regala l'Inter Primavera ai quarti di finale
- 18:21 Condò: "Thuram col Bodo ha perso l'occasione di una riscossa. Soffre inconsciamente la concorrenza di Pio"
- 18:06 Inter-Bodo/Glimt, oltre un milione di spettatori su Sky Sport. Quasi 2 milioni i contatti unici
- 17:52 Anche il Bologna contro una squadra norvegese, Italiano: "Vanno rispettati al massimo, è un calcio che sta crescendo"
- 17:38 Giù il sipario sulla Champions League del Brugge. Stankovic: "Viaggio fantastico, orgoglioso di tutti"
- 17:23 Boban: "L'Inter non aveva la pazzia di passare il turno. Solo i nuovi avevano uno spirito diverso"
- 17:10 Renga in gara al Festival di Sanremo, ma con l'Inter in testa: "Fino a quando abbiamo preso la 'pera' non ho visto niente"
- 16:56 Celje, l'allenatore: "Dico ai miei che se non dai il 100% hai problemi. Vedi ieri l'Inter contro il Bodo"
- 16:42 Dimarco arma in più dell'Inter tra cross e occasioni create: battuti sei record stagionali della Champions League
- 16:27 Adriano: "Moratti ha provato ad aiutarmi, ma con la testa non c'ero più. Potevo vincere il Pallone d'Oro"
- 16:12 Sabato c'è in programma Inter-Genoa: dove vederla in tv
- 15:58 La Serie A Femminile va in pausa per la sosta Nazionale. Le nerazzurre chiamate dalle rispettive selezioni
- 15:44 Pecoraro (ex Procuratore Federale FIGC): "Oggi non c'è una Calciopoli, ma Marotta ha mandato un messaggio"
- 15:30 Sky - Inter al lavoro, tutti in gruppo tranne Lautaro. Calhanoglu punta la convocazione contro il Genoa
- 15:16 La critica di Vanoli: "C'è ignoranza nel sottovalutare certi campionati, definire il Bodo 'salmonari' è sbagliato"
- 15:02 Angolo Tattico di Inter-Bodo/Glimt - Bisseck crea superiorità numerica, il dinamismo di Berg emerge
- 14:48 L'agronomo Castelli: "Ecco come abbiamo ripristinato il campo di San Siro dopo la cerimonia olimpica"
- 14:34 Il Podcast di FcIN - Inter-Bodo 1-2, l'analisi di Andrea Bosio: "Sconfitta giusta, ora concentriamoci sul campionato"
- 14:20 Berg: "Era più facile vincere in Norvegia che qui. Nessuno si aspettava che..."
- 14:06 Bergomi: "La penso come Chivu, merito al Bodo. L'Inter dà tutto da quattro anni, capisco le parole di Barella"
- 13:52 Torna il derby tra Inter U23 e Alcione sabato a Monza: dirigerà il match il fratello di Maresca
- 13:38 Qui Genoa - Norton-Cuffy e Otoa da valutare per l'Inter, Colombo non preoccupa
- 13:24 Il figlio di Julio Cesar: "Da piccolo ero sempre alla Pinetina. Il ricordo più bello con papà..."
- 13:10 Hauge: "Io via dal Bodo? Credo nel progetto. L'esperienza in EL ci ha aiutati per questa gara perché..."
- 12:56 Frattesi carica l'Inter dopo l'eliminazione: "Dispiace tantissimo, ma abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere"
- 12:42 Bild - Goretzka-Bayern, niente rinnovo: l'Inter si inserisce nella corsa per il colpo a zero
- 12:34 Serie A, arbitri 27esima giornata: Inter-Genoa affidata a Fabbri. In sala VAR ci saranno Maggioni e Guida
- 12:28 Vicepres. Galatasaray: "A gennaio fatto altro tentativo per Calhanoglu, ma l'Inter non lo vende. Un giorno verrà da noi"
- 12:14 Bild - Sule in uscita, il Borussia Dortmund cerca un difensore e tiene d'occhio la vicenda Pavard
- 12:00 DELUSIONE sì, DISTRUZIONE no. Il giorno dopo INTER-BODO: cosa è CAMBIATO? Tra PERCORSO e COPPE...
- 11:45 Marchisio: "Juve in crisi dopo Bastoni-Kalulu? Un episodio che può dare fastidio, ma..."
- 11:30 Inter, i premi Champions si fermano qui: ecco il confronto con lo scorso anno
- 11:16 GdS - Delusione Champions: l'Inter ha solo un modo per cancellare questa macchia
- 11:07 Capello: "Milan da scudetto? Era un'utopia. Allegri ha speso tanto a livello mentale per cercare di restare attacco all'Inter e ora c'è un pericolo"
- 10:58 Juventus, Kalulu: "Dopo l'espulsione con l'Inter ho spento il cellulare"
- 10:48 Pagelle CdS - Akanji 4, Barella 5, a Frattesi manca un pizzico di precisione
- 10:34 Knutsen: "Noi molto fortunati nel primo tempo: bene in difesa, malissimo con la palla"
- 10:20 Bisseck: "Gli dei del football hanno detto 'non oggi'. Meritiamo comunque i complimenti, ecco perché"
- 10:06 Del Piero: "Inter senza energia: in gare così serve altro. Sembra quasi che..."
- 09:52 Henry: "Inter-Bodo? Se vedi la partita non sei sorpreso. Nerazzurri letargici, senza intensità"
- 09:38 Pagelle TS - Sommer, nessuna responsabilità. Tutti insufficienti, si salvano in tre
- 09:24 TS - Inter, campagna europea fallimentare: spicca un dato su tutti nel confronto Chivu-Inzaghi
- 09:10 Moviola CdS - Høgh su Barella è da rigore? Il dubbio resta
- 08:56 GdS - Inter fuori dalla Champions: c'è la data per il derby di Milano
- 08:42 Sacchi: "Il Bodo fa fuori l'Inter e il verdetto è clamoroso se consideriamo valore, spese e fatturato. I nerazzurri pagano la prima fase"
- 08:28 Pagelle GdS - Si salvano in pochissimi. Malissimo Akanji e Thuram
- 08:14 GdS - Ci siamo giocati l'Inter. Figuraccia? La verità sta nel mezzo
- 08:00 L'Inter rende il possibile impossibile e anche a San Siro diventa piccola contro i giganti norvegesi del Bodo
- 00:37 videoInter-Bodo 1-2, Tramontana: “Ci abbiamo provato, ma poca fame. C’è delusione ma…”
- 00:10 Inter-Bodo/Glimt, la moviola - Hogh-Barella, non c'è rigore. Tocco di mano in area di Sjøvold non punibile
- 00:04 Chivu in conferenza: "Bisogna rendere merito agli avversari. Serie A altra storia, col Genoa gara importante"
- 00:00 Bodo Star, ma nessuna vergogna
Martedì 24 feb
- 23:53 Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: "Abbiamo fatto la storia dello sport norvegese. Chivu uomo fantastico"
- 23:48 Luis Henrique a Sky: "Stasera siamo stati sfortunati. Ora dobbiamo fare di tutto per vincere il campionato"
- 23:47 videoLuis Henrique in mixed: "È mancato solo il gol, non abbiamo mai sottovalutato il Bodo/Glimt"
- 23:40 Chivu a Sky: "In Champions non siamo riusciti a essere competitivi. C'è tanta amarezza, ma non posso rimproverare nulla alla squadra"
- 23:28 Bodo/Glimt, Hauge a Sky: "È stato incredibile. L'Inter è una squadra fantastica, siamo orgogliosi"
- 23:27 Luis Henrique a ITV: "Abbiamo fatto di tutto per fare gol, è mancata fortuna. Ora testa al campionato"
- 23:21 Bisseck a ITV: "La palla non voleva entrare. C'è delusione, ma abbiamo altre due competizioni e vogliamo vincerle"
- 23:06 Barella a Sky: "La delusione c'è, non ci nascondiamo. Scudetto obiettivo da inizio anno". Poi cita Inter-Liverpool
- 23:03 Inter-Bodo/Glimt, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Inter-Bodo/Glimt, Fischio Finale - Norvegesi arcigni anche a San Siro: Inter fuori dall'Europa. L'unica grande gioia la regala Dumfries