Inter sconfitta 1-2 a San Siro dal Bodo/Glimt ed eliminata dalla Champions anche in virtù del risultato dell'andata in Norvegia. "Sconfitta giusta, ora concentriamoci esclusivamente sul campionato: non siamo strutturati per competere su più fronti, meglio concentrarci sulla scudetto" è l'analisi di Andrea Bosio nel nostro Podcast, che applaude anche il ritorno in campo di Dumfries dopo l'infortunio. A seguire la puntata odierna del nostro Podcast (clicca qui per ascoltare da app).
Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.
Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.
Sezione: FcIN Podcast / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 14:34
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - FcIN Podcast
Il Podcast di FcIN - Inter-Bodo 1-2, l'analisi di Andrea Bosio: "Sconfitta giusta, ora concentriamoci sul campionato"
Il Podcast di FcIN - Lecce-Inter 0-2, l'analisi di Andrea Bosio: il cuore oltre l'ostacolo nonostante il calendario folle
Il Podcast di FcIN - Bodo-Inter 3-1, l'analisi di Andrea Bosio: "Vale la pena investirci ancora energie?"
Il Podcast di FcIN - Inter-Juventus 3-2, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria nella prestazione meno convincente
Il Podcast di FcIN - Inter-Arsenal 1-3, l'analisi di Andrea Bosio: sconfitta che può starci, e ora...
Altre notizie
Mercoledì 25 feb
- 15:02 Angolo Tattico di Inter-Bodo/Glimt - Bisseck crea superiorità numerica, il dinamismo di Berg emerge
- 14:48 L'agronomo Castelli: "Ecco come abbiamo ripristinato il campo di San Siro dopo la cerimonia olimpica"
- 14:34 Il Podcast di FcIN - Inter-Bodo 1-2, l'analisi di Andrea Bosio: "Sconfitta giusta, ora concentriamoci sul campionato"
- 14:20 Berg: "Era più facile vincere in Norvegia che qui. Nessuno si aspettava che..."
- 14:06 Bergomi: "La penso come Chivu, merito al Bodo. L'Inter dà tutto da quattro anni, capisco le parole di Barella"
- 13:52 Torna il derby tra Inter U23 e Alcione sabato a Monza: dirigerà il match il fratello di Maresca
- 13:38 Qui Genoa - Norton-Cuffy e Otoa da valutare per l'Inter, Colombo non preoccupa
- 13:24 Il figlio di Julio Cesar: "Da piccolo ero sempre alla Pinetina. Il ricordo più bello con papà..."
- 13:10 Hauge: "Io via dal Bodo? Credo nel progetto. L'esperienza in EL ci ha aiutati per questa gara perché..."
- 12:56 Frattesi carica l'Inter dopo l'eliminazione: "Dispiace tantissimo, ma abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere"
- 12:42 Bild - Goretzka-Bayern, niente rinnovo: l'Inter si inserisce nella corsa per il colpo a zero
- 12:34 Serie A, arbitri 27esima giornata: Inter-Genoa affidata a Fabbri. In sala VAR ci saranno Maggioni e Guida
- 12:28 Vicepres. Galatasaray: "A gennaio fatto altro tentativo per Calhanoglu, ma l'Inter non lo vende. Un giorno verrà da noi"
- 12:14 Bild - Sule in uscita, il Borussia Dortmund cerca un difensore e tiene d'occhio la vicenda Pavard
- 12:00 DELUSIONE sì, DISTRUZIONE no. Il giorno dopo INTER-BODO: cosa è CAMBIATO? Tra PERCORSO e COPPE...
- 11:45 Marchisio: "Juve in crisi dopo Bastoni-Kalulu? Un episodio che può dare fastidio, ma..."
- 11:30 Inter, i premi Champions si fermano qui: ecco il confronto con lo scorso anno
- 11:16 GdS - Delusione Champions: l'Inter ha solo un modo per cancellare questa macchia
- 11:07 Capello: "Milan da scudetto? Era un'utopia. Allegri ha speso tanto a livello mentale per cercare di restare attacco all'Inter e ora c'è un pericolo"
- 10:58 Juventus, Kalulu: "Dopo l'espulsione con l'Inter ho spento il cellulare"
- 10:48 Pagelle CdS - Akanji 4, Barella 5, a Frattesi manca un pizzico di precisione
- 10:34 Knutsen: "Noi molto fortunati nel primo tempo: bene in difesa, malissimo con la palla"
- 10:20 Bisseck: "Gli dei del football hanno detto 'non oggi'. Meritiamo comunque i complimenti, ecco perché"
- 10:06 Del Piero: "Inter senza energia: in gare così serve altro. Sembra quasi che..."
- 09:52 Henry: "Inter-Bodo? Se vedi la partita non sei sorpreso. Nerazzurri letargici, senza intensità"
- 09:38 Pagelle TS - Sommer, nessuna responsabilità. Tutti insufficienti, si salvano in tre
- 09:24 TS - Inter, campagna europea fallimentare: spicca un dato su tutti nel confronto Chivu-Inzaghi
- 09:10 Moviola CdS - Høgh su Barella è da rigore? Il dubbio resta
- 08:56 GdS - Inter fuori dalla Champions: c'è la data per il derby di Milano
- 08:42 Sacchi: "Il Bodo fa fuori l'Inter e il verdetto è clamoroso se consideriamo valore, spese e fatturato. I nerazzurri pagano la prima fase"
- 08:28 Pagelle GdS - Si salvano in pochissimi. Malissimo Akanji e Thuram
- 08:14 GdS - Ci siamo giocati l'Inter. Figuraccia? La verità sta nel mezzo
- 08:00 L'Inter rende il possibile impossibile e anche a San Siro diventa piccola contro i giganti norvegesi del Bodo
- 00:37 videoInter-Bodo 1-2, Tramontana: “Ci abbiamo provato, ma poca fame. C’è delusione ma…”
- 00:10 Inter-Bodo/Glimt, la moviola - Hogh-Barella, non c'è rigore. Tocco di mano in area di Sjøvold non punibile
- 00:04 Chivu in conferenza: "Bisogna rendere merito agli avversari. Serie A altra storia, col Genoa gara importante"
- 00:00 Bodo Star, ma nessuna vergogna
Martedì 24 feb
- 23:53 Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: "Abbiamo fatto la storia dello sport norvegese. Chivu uomo fantastico"
- 23:48 Luis Henrique a Sky: "Stasera siamo stati sfortunati. Ora dobbiamo fare di tutto per vincere il campionato"
- 23:47 videoLuis Henrique in mixed: "È mancato solo il gol, non abbiamo mai sottovalutato il Bodo/Glimt"
- 23:40 Chivu a Sky: "In Champions non siamo riusciti a essere competitivi. C'è tanta amarezza, ma non posso rimproverare nulla alla squadra"
- 23:28 Bodo/Glimt, Hauge a Sky: "È stato incredibile. L'Inter è una squadra fantastica, siamo orgogliosi"
- 23:27 Luis Henrique a ITV: "Abbiamo fatto di tutto per fare gol, è mancata fortuna. Ora testa al campionato"
- 23:21 Bisseck a ITV: "La palla non voleva entrare. C'è delusione, ma abbiamo altre due competizioni e vogliamo vincerle"
- 23:06 Barella a Sky: "La delusione c'è, non ci nascondiamo. Scudetto obiettivo da inizio anno". Poi cita Inter-Liverpool
- 23:03 Inter-Bodo/Glimt, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Inter-Bodo/Glimt, Fischio Finale - Norvegesi arcigni anche a San Siro: Inter fuori dall'Europa. L'unica grande gioia la regala Dumfries
- 22:57 Inter-Bodo/Glimt, le pagelle - Akanji stordito, Barella senza energia. Zielinski di spessore
- 22:57 Bodo nell'acqua: Inter battuta 2-1 anche al ritorno, norvegesi agli ottavi di UCL. Addio all'Europa senza gloria
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-BODO GLIMT: COMMENTI e PAGELLE. Collegamento LIVE da SAN SIRO
- 22:00 La fiducia dei tifosi nella rimonta nerazzurra: oltre 70.400 spettatori per Inter-Bodo/Glimt
- 20:51 Ronaldo: "I tifosi dell'Inter sono importanti per me, bello ricevere questo affetto". Vieri: "Pio e Thuram sono molto bravi"
- 20:36 Marotta: "Pre-accordo tra Inter e Simeone? Fake news, siamo straordinariamente contenti di Chivu"
- 20:12 Chivu a Sky: "Rimonta? È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione. Frattesi è un valore aggiunto"
- 19:57 Darmian a ITV: "Testa o gambe? Entrambe. Ci proveremo con il gruppo e con San Siro"
- 19:56 Darmian a Sky: "Gol da trovare il prima possibile, ma non deve essere un'ossessione"
- 19:48 Bowen: "Inter femminile grande gruppo. E abbiamo una motivazione in più"
- 19:34 Sky - Inter-Bodo/Glimt, possibile novità dell'ultima ora: Frattesi verso il sorpasso su Mkhitaryan
- 19:20 Sneijder denuncia: "Quattromila minacce di morte dall'Argentina per aver parlato di Prestianni-Vinicius"
- 19:05 Stromberg: "L'Inter vincerà il campionato. E per me Juve e Napoli finiranno fuori dalla Champions"
- 18:51 Quel fine dicitore di Cristian Chivu parla in italiano, ma sa ironizzare pure in inglese: un genio!
- 18:37 Inter, statistiche incoraggianti in Champions nelle ultime sette sfide a eliminazione diretta
- 18:23 Marotta, 'Premio della letteratura sportiva' prima della Champions: "I valori dello sport sono tanti e tutti positivi"
- 18:09 Lecce-Inter, Dimarco sugli scudi. Zielinski opera il sorpasso in vetta
- 17:56 Achraf Hakimi andrà a processo per stupro. Lui si difende: "La verità emergerà pubblicamente"
- 17:42 Juventus in difficoltà, l'analisi di Kelly: "Non è sicuramente la partita con l'Inter che ha causato questi problemi"
- 17:27 Rampulla: "Inter nettamente più forte, sono sicuro che passerà. Non c'è paragone con il Bodo"
- 17:13 Youth League - Gli Up&Down di Inter-Real Betis: Iddrissou travolgente, Mancuso decisivo
- 17:10 Gianfelice Facchetti risponde a Giletti: "Un'associazione a delinquere muoveva i fili del calcio e mio padre non ne faceva parte"
- 16:58 videoYouth League, Iddrissou: "La tripletta un'emozione folle. Per me è un gran momento, ma devo restare lucido"