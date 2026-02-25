Inter sconfitta 1-2 a San Siro dal Bodo/Glimt ed eliminata dalla Champions anche in virtù del risultato dell'andata in Norvegia. "Sconfitta giusta, ora concentriamoci esclusivamente sul campionato: non siamo strutturati per competere su più fronti, meglio concentrarci sulla scudetto" è l'analisi di Andrea Bosio nel nostro Podcast, che applaude anche il ritorno in campo di Dumfries dopo l'infortunio. A seguire la puntata odierna del nostro Podcast (clicca qui per ascoltare da app).

Sezione: FcIN Podcast / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 14:34
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
