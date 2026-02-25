L'Inter è fuori dalla Champions League, ma ha ancora due obiettivi da raggiungere: lo Scudetto e la Coppa Italia. Davide Frattesi lo sa e carica il popolo nerazzurro all'indomani della bruciante eliminazione contro il Bodo/Glimt: "Dispiace tantissimo, ma abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere. Forza" recita il messaggi pubblicato in una storia su Instagram arricchita da cuori nerazzurri.