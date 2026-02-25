Intervenuto su TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia è chiamato a rispondere anche sul ko dell'Inter di ieri in casa contro il Bodo/Glimt. Sconfitta che può avere ripercussioni in campionato? "Non credo che l'Inter sia nettamente più forte del Bodo. Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco" ha detto l'ex estremo difensore.

Cosa aggiunge?

"Da uomo di campo dico che l'Inter di quest'anno ha due squadre. Per cui il discorso per cui non è andata avanti in Champions è perché mancano i leader. Quando vengono meno certi elementi di questo tipo, si soffre. Paghiamo l'assenza a livello internazionale di giocatori che hanno esperienze di questo tipo. Guardavo il Bodo e mi sembrava di vedere tecnicamente il Como".