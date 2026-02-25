Il successo del Bodo/Glim sull'Inter e quello precedente della Norvegia sull'Italia dicono che serve prudenza, sottolineano i colleghi di Sky Sport a Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna che domani se la vedrà con i norvegesi del Brann, ritorno del playoff di Europa League: "Vanno rispettati al massimo, è un calcio che sta crescendo, basta vedere club e Nazionale ma anche i giocatori che ci sono in giro per l'Europa - le sue parole -. All'andata baiamo fatto bene ma bisogna continuare domani perché loro ci metteranno in difficoltà e dovremo controbattere per riuscire a fargli male".