Con l'eliminazione ai playoff di Champions League, l'Inter chiude l'esperienza europea di quest'anno e anche la possibilità di incassare ulteriori soldi. Come riportato da Calcio & Finanza, i nerazzurri terminano quindi con un ammontare di premi a 71,27 milioni di euro, tra partecipazione, quota europea, quota non europea, posizione in classifica, risultati, bonus 9°-16° posto e bonus playoff. 

Una forte differenza, ovviamente, rispetto alla stagione passata in cui la squadra di Inzaghi arrivò fino alla finale, poi persa, mettendo in cassa 136 milioni, a cui si aggiunsero gli incassi del botteghino. 

Sezione: News / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 11:30
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print