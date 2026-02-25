Fallimentare. Così viene definita la campagna europea dell'Inter di quest'anno su Tuttosport. Quello col Bodo/Glimt al ritorno è stato il 5° ko nelle ultime 6 partite di Champions League: con Inzaghi erano arrivate 4 sconfitte in 34 partite. E il monte ingaggi dei norvegesi pesa un sesto di quello dei nerazzurri.

In tutto, tra mancato premio qualificazione per gli ottavi di finale e incasso della gara casalinga, sfumano una ventina di milioni di euro. La ferita verrà cicatrizzata probabilmente dallo Scudetto, magari anche dalla Coppa Italia, ma l'eliminazione rischia di avere importanti ripercussioni sul mercato.