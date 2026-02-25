L'exploit di Champions League del Bodo/Glimt tiene banco anche in casa Brann Bergen in vista della gara di Europa League contro il Bologna. Il tecnico Freyr Alexandersson, intervenuto in conferenza stampa, parla del colpo grosso dei connazionali contro l'Inter e fa una promessa: "Facciamo i complimenti perché hanno giocato benissimo. Il Bodo può avere tutta l'attenzione del mondo perché la meritano ma paragonare noi a loro non è corretto. Loro hanno avuto un periodo lungo per crescere e trovare continuità. È stato uno sviluppo continuo dal 2016, non è stata una cosa accaduta ieri all'improvviso. Noi dieci anni fa eravamo in Serie B. Dateci 6 anni e anche noi saremo in Champions League".