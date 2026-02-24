"Abbiamo fatto tutto il possibile, ma ci è mancato il gol. Non siamo stati fortunati, la palla non entrava. Il Bodo è una squadra forte, lo sta dimostrando a tutti. Oggi siamo stati sfortunati". Così Luis Henrique, parlando a Sky Sport, dell'eliminazione dalla Champions League dell'Inter per mano del Bodo/Glimt.

Cosa vi lascia questa Champions? Può esserci un contraccolpo in campionato?
"Dobbiamo essere più forti di quello che ci è successo, dobbiamo alzare il livello in Europa. Ora rialziamo la testa e dobbiamo fare di tutto per vincere il campionato. Nei prossimi anni dobbiamo fare di più in Champions". 

