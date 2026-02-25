A parlare in casa Inter ai microfoni di CBS Sports Golazo è Yann Bisseck, dopo la sconfitta in casa contro il Bodo/Glimt. "Intanto non sono d'accordo con chi parla di 'perdere con un club come il Bodo/Glimt', non è corretto. Il Bodo aveva un piano solido, hanno fatto bene le loro cose, sono preparati. Faccio i miei migliori complimenti, ci aspettavamo di più ma a volte gli dei del football dicono "non oggi".

"E' un giorno di quelli in cui la palla non entra, abbiamo creato molto, il portiere e i difensori erano sempre da qualche parte sulla linea - dice ancora il tedesco -. Non posso dare colpe a nessuno dei miei compagni, la palla non voleva entrare. Possiamo essere orgogliosi della nostra prova perché essere sempre sotto e continuare a provare fino alla fine penso che meriti comunque i complimenti, ma non ha funzionato e ci proveremo il prossimo anno. E' un colpo forte, ovviamente non vuoi perdere mai, specialmente in un club in cui ti aspetti di andare avanti il più possibile nel torneo, ma a tutti i grandi club capita di uscire prima del previsto e quest'anno è successo a noi. Però penso che nel lungo periodo impareremo da questa gara e andremo bene".