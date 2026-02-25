L'eliminazione dell'Inter dalla Champions League avrà ripercussioni anche sull'organizzazione del calendario di Serie A. Se i nerazzurri si fossero qualificati agli ottavi, il derby con il Milan avrebbe dovuto avere lo spostamento a sabato 7 marzo. Con Lautaro e soci fuori dalla coppa, invece, la stracittadina della 28^ giornata di Serie A sarà giocato con ogni probabilità domenica 8 marzo alle 20.45. Secondo la Gazzetta dello Sport, venerdì arriverà l’ufficialità della Lega.